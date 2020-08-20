Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (более известный как Тарзан) сверкнул хозяйством в одних трусах

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал у себя в Инстаграм. Тарзан был в одних трусах. Он встал около лампы таким образом, чтобы у него над головой образовался нимб. Мужчина задрал ногу, чтобы его поза получилась еще пикантнее. Кроме этого, он напряг свое подкачанное тело и поиграл бицепсами. Стоит отметить, что для своих 50-ти лет Тарзан выглядит превосходно.

"Светить всегда, светить везде, светить,- и ни каких гвоздей,.....кто помнит продолжение?», - подписал фото Тарзан.

За час пост красавца собрал почти тысячу лайков. Жена Тарзана, российская певица Наташа Королева не прошла мимо горячей фотки мужа и оценила ее, поставив лайк. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Где комментарии от разведёнок? Скушно», «Пора уже лампочку вешать на трусики», «Пошлячек», «О, Сережа трусы надел)», «Ух ты красавчик», «Отличный рельеф, Серый», «Красивое тело», «А Вы, Сергей, все хулиганите, девичьи сердца трепетать заставляете», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тарзан и Королева вместе с 2003 года. У них есть взрослый сын Архип.

Напомним, что Тарзан набросился на человека в прямом эфире, кадры безумия: "Кого еще покусать?".

А еще Politeka писала, что Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.

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