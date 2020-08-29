39-річна німецько-турецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила королівським образом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спальні.

Так, на чорно-білому знімку Нур кружляла перед камерою, стоячи біля ліжка - дівчина "застигла" у вдалий момент, коли, здавалося, що ось-ось відірветься від підлоги і злетить. Феттахоглу постала в довгій світлій сукні зі спідницею- "дзвіночком" і пишними рукавами-воланами, а на її голові красувався незвичайний убір.

"Махідевран Султан" закрила очі від задоволення, на її обличчі грала легка посмішка.

"Слухайте ритм своєї душі...", - підписала цей атмосферний знімок зірка.

Користувачі кинулися коментувати, щедро нагородивши свого кумира компліментами:

"Вогонь, вогонь .... 🔥💕🌟😍"

"Як принцеса 🧚🏻‍♀️👸🏻💛"

"Яка красуня 😭 😭 🖤"

"Я хочу поцілувати твою прекрасну душу 😍 🔥"

"Дама з 20 століття😍"

"Махідевран Султан🔥"

"Я люблю твою прекрасну душу, ерихітко ♥ ️"

Раніше ми повідомляли, Нур вразила теплим, світлим фото, на якому позувала в строкатій сукні чорно-червоного відтінку. Дівчина поклала голову на руку і осяяла своєю милою посмішкою. У цьому образі Нур, немов - справжня дружина султана!

Феттахоглу виглядає дуже свіжою і щасливою, і справа не в макіяжі, а у внутрішній гармонії. З косметики Нур використовувала тільки туш, щоб підкреслити і без того красиві вії.

Всього за кілька годин знімок зібрав десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників.

Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.