39-річна німецько-турецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила королівським образом
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в спальні.
Так, на чорно-білому знімку Нур кружляла перед камерою, стоячи біля ліжка - дівчина "застигла" у вдалий момент, коли, здавалося, що ось-ось відірветься від підлоги і злетить. Феттахоглу постала в довгій світлій сукні зі спідницею- "дзвіночком" і пишними рукавами-воланами, а на її голові красувався незвичайний убір.
"Махідевран Султан" закрила очі від задоволення, на її обличчі грала легка посмішка.
"Слухайте ритм своєї душі...", - підписала цей атмосферний знімок зірка.
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Користувачі кинулися коментувати, щедро нагородивши свого кумира компліментами:
"Вогонь, вогонь .... 🔥💕🌟😍"
"Як принцеса 🧚🏻♀️👸🏻💛"
"Яка красуня 😭 😭 🖤"
"Я хочу поцілувати твою прекрасну душу 😍 🔥"
"Дама з 20 століття😍"
"Махідевран Султан🔥"
"Я люблю твою прекрасну душу, ерихітко ♥ ️"
Раніше ми повідомляли, Нур вразила теплим, світлим фото, на якому позувала в строкатій сукні чорно-червоного відтінку. Дівчина поклала голову на руку і осяяла своєю милою посмішкою. У цьому образі Нур, немов - справжня дружина султана!
Феттахоглу виглядає дуже свіжою і щасливою, і справа не в макіяжі, а у внутрішній гармонії. З косметики Нур використовувала тільки туш, щоб підкреслити і без того красиві вії.
Всього за кілька годин знімок зібрав десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників.
Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.