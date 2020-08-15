Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в сериале «Великолепный век» не перестает радовать поклонников своей красотой

39-летняя звезда обладает отменным чувством стиля, поэтому регулярно делится на своей странице в социальной сети инстаграм кадрами, которые каждый раз раскрывают ее с другой стороны и демонстрируют новые грани ее красоты, передает Politeka.net.

На новом снимке, который Нур опубликовала в сети, она предстала перед фанатами в роскошном платье с очень широкими свободными рукавами. Она закинула ногу на ногу, демонстрируя пикантный разрез, а подбородок подперла рукой. Из аксессуаров на ней только несколько браслетов и маленький кулон на цепочке.

В этом образе Нур выглядит, словно она – настоящая жена султана!

Феттахоглу выглядит очень посвежевшей и счастливой, и дело не в макияже, а во внутренней гармонии. Из косметики Нур использовала только тушь, чтобы подчеркнуть и без того красивые ресницы.

Всего за несколько часов снимок собрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от поклонников.

Ранее мы писали о том, что на своей странице в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором лежала в воде, будто русалка. Актриса была в миниатюрном бикини. Она устроила жаркие игры в воде, ведь смотреть на ее плавные соблазнительные движения – одно удовольствие. Стоит отметить, что цвет воды буквально заворожил поклонников. От видео невозможно оторвать взгляд.

«Течение», - подписала ролик звезда.

Нур Феттахоглу очень активно проводит лето и много купается. Это далеко не первый ее пост, посвященный отдыху на природе.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.