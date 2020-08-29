39-летняя немецко-турецкая актриса из сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу впечатлила королевским образом

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в спальне.

Так, на черно-белом снимке Нур кружилась перед камерой, стоя возле кровати - девушка "застыла" в удачный момент, когда, казалось, что вот-вот оторвется от пола и взлетит. Феттахоглу предстала в длинном светлом платье с юбкой-"колокольчиком" и пышными рукавами-воланами, а на ее голове красовался необычный убор.

"Махидевран Султан" закрыла глаза от удовольствия, на ее лице играла легкая улыбка.

"Слушайте ритм своей души...", - подписала этот атмосферный снимок звезда.

Пользователи кинулись комментировать, щедро наградив своего кумира комплиментами:

"Огонь, огонь .... 🔥💕🌟😍"

"Как принцесса 🧚🏻‍♀️👸🏻💛"

"Какая красавица😭😭🖤"

"Я хочу поцеловать твою прекрасную душу😍🔥"

"Дама из 20 века😍"

"Махидевран Султан🔥"

"Я люблю твою прекрасную душу, детка ♥ ️"

Ранее мы сообщали, Нур впечатлила теплым, светлым фото, на котором позировала в пестром платье черно-красного оттенка. Девушка положила голову на руку и озарила своей милой улыбкой. В этом образе Нур, словно – настоящая жена султана!

Феттахоглу выглядит очень посвежевшей и счастливой, и дело не в макияже, а во внутренней гармонии. Из косметики Нур использовала только тушь, чтобы подчеркнуть и без того красивые ресницы.

Всего за несколько часов снимок собрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от поклонников.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.