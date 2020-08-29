Київська модель Альона Омович не втомлюється хвалитися оновленою фігурою, викликаючи захоплення у одних і заздрість в інших

Красуня з шостим розміром грудей і осиною талією вибрала найбезпрограшніший варіант показати свою розкішну фігуру, позуючи в купальнику, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Олена опублікувала кілька фотографій, зроблених на яхті. На них дівчина постала в темному суцільному купальнику з білою окантовкою, який насилу утримує пишний бюст красуні.

Щоб зробити образ ще більш незабутнім, Олена підкреслила "котячий" розріз очей за допомогою макіяжу.

Підписники відзначили знімки красуні, не пошкодувавши емодзі. Всього за годину пост зібрав понад сім тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.

«Відмінний пейзаж», - відзначили користувачі серед іншого.

Раніше ми писали, що Омович опублікувала серію кадрів в нарядах в одному стилі і кольорі.

Відмінністю служило те, що одяг являв собою то жакет з брюками, то спідницю з сорочкою і так далі.

Єдине, що об'єднувало всі знімки, - це безумовно гарячий вигляд красуні.

Модель блиснула своїми формами в розкритому одязі. Груди мало не вистрибували, але це тільки ще більше привертало уваги до форм знаменитості.

Ми також розповідали, що нещодавно модель позувала в неймовірно красивій сукні небесного кольору.

Сукня на запах ідеально сіла на точену фігурку дівчини. У такому вбранні груди Омович відчували себе більш ніж вільно. Крім цього, красуня блиснула своїми розкішними довгими ніжками.

Нагадаємо, що Омович з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ: вузлик ледве-ледве витримав.

Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "кульки" напоказ у пікантній білизні: "Кайф просто".

Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.