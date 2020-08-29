34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова привернула увагу несподіваним талантом, який в ній відкрився

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала під час тренування напередодні нового сезону шоу "Зірки на льоду" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Бузова, одягнена в чорні лосини, такого ж кольору вільну футболку і, звичайно ж, ковзани, в компанії зі своїм партнером здивувала "трюками" і впевненими рухами.

Правда, в підписі, артистка зізналася, що сильно боїться і переживає.

"Все менше і менше залишається часу до початку зйомок 😭 і починається мандраж 😨 😨 😨 страшно-то як😱 ...step by step вчуся впевненіше триматися на льоду, щоб дивувати Вас в новому сезоні 💪 ⛸ @ice_1tv 🧊. Дивлюся на це відео і не вірю, що це я 🙆🏻♀️ не те, що стою на ковзанах 😂 а їжу, і ще щось роблю 🙏🏻 ще раз переконуюся, що немає перешкод в житті, якщо ти хочеш навчитися чомусь новому☺️ працювати-працювати 💪🏻 Чим ми зараз і займемося @dmitry_solovyev ⛸✊🏻 Я на лід, цілую Вас 🧊 тримайте за мене кулачки 🙏🏻", - повідомила Бузова.

Користувачі надали їй підтримку в коментарях:

"Це відеошоп 😂 😂 😂 🤪 просто нереально 🔥 👏 🏼 "

"Королева льоду 👑 🧊"

"я уявляю, наскільки це важко! По 5 годин на день відкочувати...і плюс пісні встигає записувати, працювати, інтерв'ю давати. І завжди з посмішкою на обличчі! Приклад звичайно для багатьох!"

"Оля, ти впораєшся ❤️ Вся країна на тебе дивиться 👍 🏻 "

"Сил тобі, Оля! Ти найкраща 🔥"

"❤️Ось це дійсно круто)) А до цього каталася на ковзанах??"

Нагадавши, Бузова в міні-бікіні безсоромно потерлася інтимними місцями об гарячого красеня: "солодка парочка"

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає