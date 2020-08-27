Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала, как веселится со своим молодым человеком в пикантном виде

Уже довольно давно эксцентричная Ольга Бузова встречается с Давидом Манукяном. Пару объединяет не только любовь к отдыху, одинаковые темы для разговоров, но еще и с недавних пор - музыкальное творчество. Ольга начала петь пару лет назад, а Давид относительно недавно, но все равно смог прославиться.

Каждое совместное видео звезд вызывает довольно неоднозначную реакцию в сети, ведь далеко не все пользователи хорошо относятся в выходкам артистов. В этот раз ролик из отдыха Бузовой и Манукяна немало взбудоражил сеть. Стройная телеведущая повеселилась с мужчиной перед объективом в салатовом бикини и посветила прелестями в смелом виде.

Вот как реагируют поклонники:

«Танцуем макарэну 🥰», «Что за трек?», «💃💃💃💃💃Невозможно не повторять за вами», «👍👏😘обожаю,уважаю вас», «Отписалась вроде от всех ло*ковых танцев, это уже не смешно, в мире есть столько прекрасных вещей, а приходится смотреть на эту дурость и безвкусицу вечно голую и дрыгающуюся !», «Сладкая парочка😍», «Танцуйте пока молоды», «Просто прелесть», «Ольга у тебя только купальник есть нормальний? У тебя же мужчина рядом, все равно стремная 🙊🙉🤔,» - пишут пользователи.

Также мы писали, что молодой человек, с которым уже давно встречается Ольга Бузова, Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, устроил настоящую вечеринку по случаю презентации новой пенси. Артист презентовал клип на композицию «Ролекс». Вечеринку решил посетить и известный певец Филипп Киркоров, который сразу же оказался в центре пикантного происшествия.

Посетить вечеринку мужчина решил не случайно, ведь именно он создавал композицию вместе с Давидом. Музыкальный клип вызвал бурную реакцию у пользователей, некоторые даже поддали его жесткой критике. Впрочем, ролик набрал множество просмотров, как и видео с вечеринки по случаю презентации.

Все дело в том, что во время вечеринки произошел необычный казусный случай. Ольга Бузова, отмечая презентацию клипа своего парня, решила залезть на стол, чтобы станцевать.

А главный гость вечера Филипп Киркоров поспешил помочь певице и составить ей компанию, но чуть-чуть не рассчитал и стащил платье с Бузовой, которая привселюдно оголила грудь. Смущенно засмеявшись, Ольга поспешила скрыть свой позор. Видео с пикантным моментом тут же появилось на Ютубе, в сети пользователи посоветовали певице надеть лифчик, чтобы подобного не происходило.

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