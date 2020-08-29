Российска телеведущая и певица Ольга Бузова удивила необычным заявлением

Как передает Politeka.net, очередным снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instegram.

"Пятница развратница в ближайшие месяцы меня не ожидает, от слова «вообще». Поэтому собираюсь на лобное, как на праздник", - сообщила Ольга в подписи к снимку.

На кадре певица предстала в обтягивающем черном топе и с ярким макияжем, а прическа "белочка" и яркие блестки на волосах добавили яркости ее образу.

Поклонники оценили яркий образ знаменитости, а некоторые даже предположили, что она в положении, поскольку Ольга отказалась от обыденных привычек.

"Губы - огонь. А чего не ожидает? беременная?)))", "Олечка ты просто чудо!", "Тебе так идет", "Вам очень идет", "Оль, ещё столько будет пятниц развратниц, что даже глазом моргнуть не успеешь

Живём сегодняшнем днём", "Оль, рожай, продолжи свой род!", "Одной мне нравится эта причёска. Просто шик. Оля ты молодец", - писали под постом.

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