Скандально відома російська актриса Христина Асмус засвітилася на зйомках разом з Іваном Охлобистіним

Не так давно стало відомо, що молода актриса знову буде зніматися разом з відомим актором. Раніше зірки довгий час були разом на акторському майданчику серіалу "Інтерни". Колеги і друзі тепер знімаються в новому російському проекті, тому спільний кадр артистів, представлений в Instagram на сторінці Івана, не зміг залишити фанатів байдужими.

Актори посміялися на камеру в своїх сценічних образах на чорно-білому фото. Причому кадр викликав бурю в мережі, адже після розлучення особисте життя Асмус не перестає цікавити шанувальників. У коментарях під фото Охлобистіна і актриси не забули згадати і Гаріка Харламова, з яким Христина більше не перебуває у шлюбі:

"Ці спекотні дні!» ,- написав артист під фото.

Ось як відреагували користувачі Instagram:

"І як таких до церкви пускають....", "Тіль Ліндеманн", "Харламов згорить від ревнощів ( 🎃 )»," які ви кайфові! 😍 😍 » , «ІВАН ІВАНОВИЧ, ви🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏"," Ай красені!!! 🔥 🔥 🔥 ", "навіть чую як він сміється😆 😁 😁 😁 💥", "знову вони разом)👍«," Тіль Швайгер на фото? :) ", "Менсон початок" « » Покуражились😊 😊«,» моторошнувата фотка«, " клава фотка!Небезпечний тип !Об Обоср@ться можна!».

Відзначимо, після того, як актриса знялася в досить неоднозначній сцені для дорослих у фільмі «Текс» з імітацією статевого акту, дівчину масово труять в мережі, тому під новим постом користувачі Instagram розійшлися не на жарт.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегів, що висміюють недоброзичливців.

» Дуже красиво«, "да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш»," хештеги гармата👍 😹 💕", «відмивання після Янковського)"," а тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє 🤣«, " це фото дійсно красиве і цікаве», «Богиня краси🔥","» що робить друга рука»😂 😂 😂«,", " хороша чортівка!!!! Так тримати!!😁 А ось душик фіговий, стіни мити замаєшся!!!", "Дуже незвично красиво і по своєму незвично здорово молодчинка".

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

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