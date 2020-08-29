Скандально известная российская актриса Кристина Асмус засветилась на съемках вместе с Иваном Охлобыстиным

Не так давно стало известно, что молодая актриса снова будет сниматься вместе с известным актером. Ранее звезды долгое время были вместе на актерской площадке сериала "Интерны". Коллеги и друзья теперь снимаются в новом российском проекте, поэтому совместный кадр артистов, представленный в Инстаграм на странице Ивана, не смог оставить фанатов равнодушными.

Актеры посмеялись на камеру в своих сценичных образах на черно-белом фото. Причем кадр вызвал бурю в сети, ведь после развода личная жизнь Асмус не перестает интересовать поклонников. В комментариях под фото Охлобыстина и актрисы не забыли упомянуть и Гарика Харламова, с которым Кристина более не состоит в браке:

«Эти жаркие денёчки!», - написал артист под фото.

Вот как отреагировали пользователи Инстаграм:

«И как таких в церковь пускают....», «Тиль Линдеманн», «Харламов сгорит от ревности (🎃)», «Какие вы кайфовые! 😍😍», «Иван Иванович, вы🔥🔥🔥👏👏👏», «Ай красавцы!!! 🔥🔥🔥», «даже слышу как он смеется😆😁😁😁💥», «Опять они вместе) 👍», «Тиль Швайгер на фото? :)», «Мэнсон начало», «Покуражились 😊😊», «Жутковатая фотка», «Клавая фотка!Опасный тип !🤘 Обоср@ться можно!».

Отметим, после того, как актриса снялась в довольно неоднозначной сцене для взрослых в фильме «Текс» с имитацией полового акта, девушку массово травят в сети, поэтому под новым постом пользователи Инстаграм разошлись не на шутку.

Так, актриса ранее опубликовала у себя на странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Очень красиво», «Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка👍😹💕», «Отмывание после Янковского)», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает 🤣», «Это фото действительно красивое и интересное», «Богиня красоты🔥», «"Что делает вторая рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так держать!!😁 А вот душик фиговый, стены мыть замаешься!!!», «Очень необычно красиво и по своему необычно здорово молодчинка».

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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