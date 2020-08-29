28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, показала свій жіночий шарм у всій красі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Співачка здивувала театральним жестом рукою, одягнена в негліже (нічну сорочку) лососевого відтінку і чорний шовковий халатик. Міні-наряд відкрив розкішний вид на апетитні ніжки і пікантну зону декольте MARUV.

Користувачі пам'ятають, що Анна любить епатувати публіку чорним латексом, блискітками і мегависокими каблуками, однак, цього разу артистка здивувала ніжним і одночасно пристрасним обоазом.

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Раніше ми повідомляли, MARUV вразила виглядом в коротких шортиках з чорного латексу і прозорій блузі з рюшами. Дівчина похвалилася гарячими фото в Instagram.

Вона повернулася до камери спокусливою "п'ятою точкою", поставивши руки на пояс. У підписі Корсун прорекламувала свій інтернет-магазин одягу, де можна придбати подібні, за її словами, "ніштяки".

"Аня, ти красуня"; "я навіть змогла задній фон розгледіти. Непоганий такий до речі"; " Богиня🔥"; "уявляю, в метро зайти в такому вбранні 😁"; "клас! Але мене дружина в цьому прикиді не зрозуміє!", - відреагували користувачі.

На іншому фото, яким співачка ділилася в соцмережі, вона постала в образі а-ля 20-ті роки ХХ століття. MARUV сиділа на дивані в томній позі в чорному комбінезоні з пір'ям.

"Футфетишисти увійшли в чат", "Ох і красива ж Анька!) Так йде цей образ!", "Марлен Дітріх нервово курить", - оцінили шанувальники.

Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".

Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".