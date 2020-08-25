28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, разгорячила публику новым эпатажным нарядом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на улице в слишком откровенном виде.
Так, певица натянула шортики из черного латекса, повернувшись к камере соблазнительной "пятой точкой" - роскошный ракурс, который, безусловно, никого не может оставить равнодушным. Также на артистке была прозрачная блуза с черными рюшами, все прелести которой та продемонстрировала на следующем фото. Анна полулежала на скамейке в царственной позе.
В подписи к кадрам артистка прорекламировала свой магазин одежды, где можно приобрести, по ее словам, "подобные ништяки".
Пользователи кинулись активно комментировать увиденное, поставив за считанные минуты тысячи "лайков":
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"Для этих ништяков нужна, как у вас, шикарная попа🔥👏😍"
"Могу, но не могу, дорого богато слишком 😀"
"👍 Крутооо 🔥♥️😍"
"Аня, ты красавица"
"Я даже смогла задний фон разглядеть. Неплохой такой кстати"
"Богиня🔥"
"Представляю, в метро зайти в таком наряде 😁"
"Класс! Но меня жена в этом прикиде не поймёт!"
Ранее мы сообщали, образ MARUV в черном длинном платье с перьями на рукавах а-ля 20-е годы ХХ века произвел фурор в сети. Анну сравнили с немецкой актрисой Марлен Дитрих.
«Retro Bitch», - подписала фото звезда.
«Дива», «Прекрасна как всегда», «Нельзя быть красивой такой», «футфетишисты вошли в чат», «Ох и красивая ж Анька!) Так идет этот образ!», «Марлен Дитрих нервно курит», - отреагировали пользователи.
Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".
Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".