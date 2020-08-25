"Представляю, в метро зайти в таком наряде"

28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, разгорячила публику новым эпатажным нарядом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на улице в слишком откровенном виде.

Так, певица натянула шортики из черного латекса, повернувшись к камере соблазнительной "пятой точкой" - роскошный ракурс, который, безусловно, никого не может оставить равнодушным. Также на артистке была прозрачная блуза с черными рюшами, все прелести которой та продемонстрировала на следующем фото. Анна полулежала на скамейке в царственной позе.

В подписи к кадрам артистка прорекламировала свой магазин одежды, где можно приобрести, по ее словам, "подобные ништяки".

Пользователи кинулись активно комментировать увиденное, поставив за считанные минуты тысячи "лайков":

"Для этих ништяков нужна, как у вас, шикарная попа🔥👏😍"

"Могу, но не могу, дорого богато слишком 😀"

"👍 Крутооо 🔥♥️😍"

"Аня, ты красавица"

"Я даже смогла задний фон разглядеть. Неплохой такой кстати"

"Богиня🔥"

"Представляю, в метро зайти в таком наряде 😁"

"Класс! Но меня жена в этом прикиде не поймёт!"

Ранее мы сообщали, образ MARUV в черном длинном платье с перьями на рукавах а-ля 20-е годы ХХ века произвел фурор в сети. Анну сравнили с немецкой актрисой Марлен Дитрих.

«Retro Bitch», - подписала фото звезда.

«Дива», «Прекрасна как всегда», «Нельзя быть красивой такой», «футфетишисты вошли в чат», «Ох и красивая ж Анька!) Так идет этот образ!», «Марлен Дитрих нервно курит», - отреагировали пользователи.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".