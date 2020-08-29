Как тут уснуть?

28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, показала свой женский шарм во всей красе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Певица удивила театральным жестом рукой, облаченная в неглиже (ночнушку) лососевого оттенка и черный шелковый халатик. Мини-наряд открыл роскошный вид на аппетитные ножки и пикантную зону декольте MARUV.

Пользователи помнят, что Анна любит эпатировать публику черным латексом, блестками и мегавысокими каблуками, однако, в этот раз артистка изумила нежным и одновременно страстным обоазом.

Брюнетка сделала селфи на телефон, пожелав всем спокойной ночи - правда, после такого обольстительного кадра, как тут уснуть?

Ранее мы сообщали, MARUV впечатлила видом в коротких шортиках из черного латекса и прозрачной блузе с рюшами. Девушка похвасталась горячими фото в Инстаграм.

Она повернулась к камере соблазнительной "пятой точкой", поставив руки на пояс. В подписи Корсун прорекламировала свой интернет-магазин одежды, где можно прибрести подобные, по ее словам, "ништяки".

"Аня, ты красавица"; "Я даже смогла задний фон разглядеть. Неплохой такой кстати"; "Богиня🔥"; "Представляю, в метро зайти в таком наряде 😁"; "Класс! Но меня жена в этом прикиде не поймёт!", - отреагировали пользователи.

На другом фото, которым певица делилась в соцсети, она предстала в образе а-ля 20е годы ХХ века. MARUV сидела на диване в томной позе в черном комбинезоне с перьями.

«Футфетишисты вошли в чат», «Ох и красивая ж Анька!) Так идет этот образ!», «Марлен Дитрих нервно курит», - оценили поклонники.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".