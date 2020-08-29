Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски повеселилася в стильному монокіні

На сторінці Емілі можна знайти безліч кадрів, які привертають увагу фанато своєю пікантністю. Дівчина зовсім не соромиться свого тіла, тому показує його без білизни, одягу або в одних мереживах досить часто. При цьому дівчина любить підкреслювати свою фігуру модними купальниками.

На сторінці в Instagram Емілі не показує свого чоловіка або занадто особисті кадри. Багато чого з цього з'являється на фан-акаунтах. Наприклад, фото, на якому Емілі позувала в бордовому монокіні без лямок і з лимоном в руках відразу ж привернуло увагу шанувальників.

Засмагла модель покрасувалася літнім образом і блиснула при цьому ідеальним тоном шкіри, а також відсутністю макіяжу на обличчі.

Віддаючи перевагу натуральність і природні образи, модель все частіше показує, як виглядає вдома. Без прикрас, укладок і макіяжу дівчина виглядає не так, як на подіумі, але Емілі запевняє, що їй подобається бути саме в таких образах.

На представленому кадрі Ратаковскі блиснула фігурою будинку, позуючи в ледь помітному тонкому бікіні. Причому сплутані мокре волосся Емілі також не залишили фанатів байдужими. Шанувальники написали безліч слів на адресу Ратаковскі. Кожне її фото бурхливо обговорюють, адже іноді прочитані образи Ратаковскі виходять занадто відвертими.

"Шалено красива", "Лінда була б ідеальною жінкою для мене", "Симпатичне розпатлане волосся", " Люди знають кожен твій див... ти ніколи не соромишся і не можеш бути чесною дружиною", "досконалість", "прокинувся від поцілунків", "Роздягнися, великі бомби"," хороша фотка!", "Найкрасивіша жінка на світі», «не потрібно слів, щоб описати цього, дорога»," Я закоханий в твою форму:)", - пишуть користувачі.

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