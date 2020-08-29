Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски повеселилась в стильном монокини

На странице Эмили можно найти множество кадров, которые привлекают внимание фанато своей пикантностью. Девушка совсем не стесняется своего тела, поэтому показывает его без белья, одежды или в одних кружевах довольно часто. При этом девушка любит подчеркивать свою фигуру модными купальниками.

На странице в Инстаграм Эмили не показывает своего мужа или слишком личные кадры. Многое из этого появляется на фан-аккаунтах. К примеру, фото, на котором Эмили позировала в бордовом монокини без лямок и с лимоном в руках сразу же привлекло внимание поклонников.

Загорела модель покрасовалась летним образом и блеснула при этом идеальным тоном кожи, а также отсуствием макияжа на лице.

Предпочитая натуральность и естественные образы, модель все чаще показывает, как выглядит дома. Без украшений, укладок и макияжа девушка выглядит не так, как на подиуме, но Эмили уверяет, что ей нравится быть именно в таких образах.

На представленном кадре Ратаковски сверкнула фигурой дома, позируя в едва заметном тонком бикини. Причем спутанные мокрые волосы Эмили также не оставили фанатов равнодушными. Поклонники написали множество слов в адрес Ратаковски. Каждое ее фото бурно обсуждают, ведь иногда прочты образы Ратаковски получаются слишком откровенными.

«Безумно красивая», «Линда была бы идеальной женщиной для меня, как же сочно», «Симпатичные растрепанные волосы», «Люди знают каждый твой см ... ты никогда не стесняешься и не можешь быть честной женой», «Совершенство», «Проснулся от поцелуев», «Разденься, большие бомбы», «Хорошая фотка!», «Самая красивая женщина на свете», «не нужно слов, чтобы описать этого, дорогая», «Я влюблен в твою форму :)», - пишут пользователи.

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