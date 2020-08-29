Російська блогерка і зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва "засвітила" співведучу нового сезону популярної тревел-програми

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона поділилася знімками, зробленими в дуже небагатолюдному аеропорту, передає Politeka.net.

На одному з кадрів Настя "тримає" на руках свою близьку подругу Юлію Коваль, яка стоїть, повернувшись до банкомату. На другому знімку Юлія представлена крупним планом, спляча в літаку, а на третьому Івлєєва, сидячи на підлозі в аеропорту, показує сердечко руками на тлі подруги.

"Люблю", - коротко підписала фотографії Івлєєва.

Таким чином дівчина натякнула на те, що вже не за горами новий сезон, в якому вони разом з Юлією будуть вирішувати, хто хизуватиметься із золотою картою, а хто – жити два дні на сто доларів у різних країнах світу.

Рішення продюсерів шоу взяти ведучою Коваль стало для багатьох несподіванкою, оскільки раніше на те, що повернеться в програму, натякала одна з найяскравіших її ведучих Регіна Тодоренко. Однак, як стало відомо, Регіна з'явиться тільки в тих випусках, де будуть подорожі по Росії, а ось в довгих закордонних поїздках компанію Івлєєвій складе її подруга і теж досить відома блогерка.

Раніше ми писали про те, що Івлєєва оголосила конкурс на кращий фотошоп свого знімка. Шанувальники із задоволенням взялися фотошопити фото свого кумира. Вони надіслали їй величезну кількість мемів, а артистка показала кращі з них. На них вона постала в найбезглуздіших образах.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" приголомшила кадрами з готелю, Галкін заінтригував: "Не забудь під ліжко заглянути".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і Решки" ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва з "Орла і Решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко.