Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, виставила в камеру свої значні форми

Спокуслива красуня з пишними формами кожен день підкорює мережу новими спекотними фото в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу Гюль позувала в тісних топі і джинсах.

Верхній одяг обтягнув великі груди зірки, при цьому через пікантні вирізи, які рухалися до спини, злегка оголилися груди зірки.

Тісні джинси обтягнули велику п'яту точку зірки. Здавалося, що величезні сідниці зараз розірвуть штани.

Бахарі розпустила довге волосся і дивилася в камеру. Макіяж з акцентом на пишні вії і глянцеві губи доповнили такий сміливий образ.

За 10 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали зірку приємними повідомленнями, в тому числі, присвяченими її великій п'ятій точці.

"Горяча і небезпечна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Гюль Бахарі блиснула фігурою без білизни в одному лише чорному латексі з безліччю зав'язочок.

Шнурівка на стегнах і грудях навряд чи змогла приховати достоїнства зірки. Сама вона виглядала досить ефектно, що відразу ж відзначили користувачі Instagram, які написали їй багато компліментів.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі постала в розкішній сукні, яка підкреслила її видатні форми. Красуня зробила акцент на своїх апетитних грудях, які стягнула щільною тканиною. Завдяки розрізам на сукні, були підкреслені її великі округлі стегна.

За півдня її пост зібрав понад три тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Бахарі показала свої " ягідки "в кислотно-яскравому бікіні:"Ух, це дуже інтригує".

А ще Politeka писала, що Бахарі подражнила апетитними принадами в латексі, сіточці і шкірі: топ гарячих фото красуні.

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