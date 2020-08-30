Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, выставила в камеру свои внушительные формы

Соблазнительная красотка с пышными формами каждый день покоряет сеть новыми жаркими фото в Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз Гюль позировала в тесных топе и джинсах.

Верхняя одежды обтянула большую грудь звезды, при этом из-за пикантных вырезов, которые двигались к спине, слегка оголилась грудь звезды.

Тесные джинсы обтянули большую пятую точку звезды. Казалось, что огромные ягодицы сейчас разорвут штаны.

Бахари распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Макияж с акцентом на пышные ресницы и глянцевые губы дополнили столь смелый образ.

За 10 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали звезду приятными сообщениями, в том числе, посвященными ее большой пятой точке.

"Горяча и опасна", - написал один из поклонников.

Напомним, Гюль Бахари блеснула фигурой без белья в одном лишь черном латексе с множеством завязочек.

Шнуровка на бедрах и груди едва ли смогла скрыть достоинства звезды. Сама она выглядела довольно эффектно, что сразу же отметили пользователи Инстаграм, котрые написали ей много комплиментов.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари предстала в роскошном платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Красотка сделала акцент на своей аппетитной груди, которую утянула плотной тканью. Благодаря разрезам на платье, были подчеркнуты ее большие округлые бедра.

За полдня ее пост собрал более три тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Бахари показала свои "ягодки" в кислотно-ярком бикини: "Ух, это очень интригует".

А еще Politeka писала, что Бахари подразнила аппетитными прелестями в латексе, сеточке и коже: топ горячих фото красотки.

Также Politeka сообщала, что Бахари поиграла достоинствами на белоснежной постели: "Отменная поза для...".