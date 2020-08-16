Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила загорелой фигурой в необычно ярком купальнике

Так, в этот раз стройная девушка восхитила образом в модном бикини кислотного оранжевого оттенка. Загорелая турецкая модель покорила видом своей фигуры на отдыхе, опубликовав фото на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Как и всегда, девушка завязала свои длинные черные локоны, а на лице ее заметен довольно яркий макияж. При этом девушка для более соблазнительного кадра потянула за лямки нижней части бикини.

«Могу я поехать с тобой», «Просто роскошная девочка🥨🧚🏼♀️🥨», «Дикое соблазнение🌄🔶✨🔥», Просто малышка веселится🍌🍌🍌🍌🍌», «Я сделал это фото 💛💛💛💛💛», «, черт возьми, у тебя самая сексуальная фигура, которую я когда-либо видел, а также самая привлекательная красивая», «Так сексуально 🔥🔥🔥», «Perfection🏆», «Глаза👀 Конфеты 🌷», «Красиво безумно», «Ух, это очень интригует», - пишут пользователи.

Отметим, мы также писали, что модель прославилась благодаря своей фигуре с пышными формами, загорелому телу и длинным локонам черного цвета. Выраздительная внешность знаменитости многим напоминает образ Ким Кардашьян, поэтому девушку постоянно сравнивают с популярной моделью.

Сама Гюль на это никак не реагирует, но от славы и популярности не отказывается. Модель любит хвастаться образами с ацентом на своих достоинствах, ведь такие размеры, как у нее, скрыть очень непросто. В этот раз в красной кофточке модель повеселилась, рассшнуровав ее и не надев под низ лифчик.

«О слава🍊🍊😋💋💯», «Девушка просто очень аппетитная🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», "Удивительная картинка, это просто предел🔥», «Одно восхищение😍😍», «Это фотошоп как вы не понимаете», «Люблю твою кофту, такую ​​открытую 👁», «красиво !!!!», «Я люблю твои глаза», «роскошная женщина», «сколько соблазнения», - пишут фанаты.

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