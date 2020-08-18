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Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила редкими образами в роскошных нарядах

Как передает Politeka.net, на фан-странице в Инстаграм появились лучшие фотографии модели, на которых она представила свою пышную фигуру во всей красе.

Как известно, Бахари является обладательницей очень пышных форм. Ее выдающаяся «пятая точка» едва помещается в наряды, а аппетитная грудь так и норовит выпрыгнуть из глубокого декольте.

Среди кадров из подборки очутились весьма пикантные фото. На одном модель позировала в кожаном топе и короткой юбке, а на втором спрятала свои упругости под латексным платьем. Также Гюль позировала в различных откровенных платьях, будоража фантазию своих поклонников.

Добавим, что девушка сильно злоупотребляет уколами красоты. На фото прекрасно видно, что лицо модели сильно откорректировано.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари восхитила образом в модном бикини кислотного оранжевого оттенка. Загорелая девушка покорила видом своей фигуры на отдыхе. Она села в откровенную позу, что привлекло внимание поклонников.

Добавим, что Бахари любит очень откровенные наряды, несмотря на то, что она родом из Турции. Пышные формы сделали ее настоящей звездой в сети.

Напомним, что Бахари переборщила с размерами декольте, бюст аж выпрыгивает: "За секунду до...".

Как сообщала Politeka, Бахари поиграла достоинствами на белоснежной постели: "Отменная поза для...".

Также Politeka писала, что Бахари в латексном мини без белья бесстыдно посветила формами: "Ошеломительная девочка".