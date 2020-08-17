Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стройную фигуру в алом бикини

В этот раз знаменитая модель, прославившаяся благодаря схожести с моделью с Ким Кардашьян, показала, как проводит время в пикантном образе. Загорелая красотка блеснула фигурой в томной позе прямо на белоснежной постели.

Гюль собрала длинные темные локоны в простой пучек, сделала макияж с акцентом на пухлые алые губы и покорила видом в ярко-красном бикини с аккуратными вставками из золотых колец на лямках. При этом девушка не смотрела в камеру, придав образу на фото некой беззаботности:

«Это просто роскошно❤️», «Это правда великолепно👍👍❤️❤️», «Эта талия 🔥🔥», «Одержима этой любовью🔥🔥🙌🏼», «Очень красиво и жарко🍑», «Привет, девочка! Мне очень нравятся твои посты! ❤️ Ты такая шикарная! 😍 У меня есть отличное предложение именно для вас. Пожалуйста, напишите мне. Я буду ждать. Спасибо! 😊», «просто шикарна горячая красотка😍», «О, мой бог», «😍 В реальной жизни еще круче», «Ты такая красивая, отменная поза для сна!», «Так нереально💗», «Я люблю это 😍», «Она идеальна😍😍🔥», - пишут пользователи.

Также знаменитость с пышными формами перевоплотилась в милую куклбу Барби. Девушка надела тесное латексное платье со шнуровкой под грудью и на бедрах. При этом также видно, что модель позировала совсем без белья из-за вида на ее кожу по бокам на талии.

«Друзья: Ты как младенец. Я: Что? Я вообще взрослая женщина (Бывает с истерикой на 2 минуты). Подожди, можешь качнуть меня как можно выше на качелях, пожалуйста ?🙇🏻‍♀️👼🏻😇,» - шутливо подписала новый пост Гюль.

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