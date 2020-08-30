Знаменитості можна тільки позаздрити

Американська фітнес-модель Ана Чері заворожила шикарними формами в спокусливому бікіні

Модель активно займається спортом, після чого публікує спекотні фото і відео своїх наполегливих тренувань, повідомляти Politeka.net.

В одному з останніх постів в Instagram красуня постала в маленькому бікіні. Ліфчик на найтонших бретельках натягнувся на величезних грудях знаменитості. Принади піднялися під трикутними клаптиками тканини і спокусливо випирали. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Також модель одягла трусики підтягнувши їх вище стегон. Пружний, рельєфний прес і округлі стегна-відео просто вражало красою.

На стегна модель натягнула помаранчеве міні-парео, трохи прикривши їх.

Красуня дивилася в камеру і трохи порухалася.

"Безсоромний пост в бікіні! Я хочу, щоб цей прес повернувся 😍 зараз я збільшу інтенсивність тренувань 🔥", - підписала кадри модель, даючи зрозуміти, що відео архівне.

За сім годин пост зібрав понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню компліментами, не в силах відірватися від її форм.

"Гаряча штучка", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Ана Чері вирішила на собі продемонструвати чорний топ і шортики свого бренду.

Зірка позувала в порожньому приміщенні, трохи вигнувшись, хвалячись своїми чудовими формами.

Топік обтягнув її шикарні груди, а блискавка посередині надала пікантності.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в напівпрозорій білизні, яка насилу приховувала її сором'язливі місця. Стоячи на колінах і широко розставивши ноги, модель дала можливість помилуватися її тілом у всій красі.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!».

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