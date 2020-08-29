Актриса несхожа сама на себе...

Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала на своїй сторінці в Instegram.

"Всім доброго ранку і гарного дня", - ввічливо привітала Тетяна своїх підписників у соцмережі.

На кадрі "Валюха" постала в невимушеному образі: синій халат і відсутність макіяжу передавали домашню обстановку. Але увагу її шанувальників привернула її фігура. Тетяна помітно скинула вагу, і халат буквально висів на ній.

Фанати актриси побачили в таких зміни в зовнішності тільки позитив, і розсипалися схвальними коментарями під знімком своєї улюблениці.

"Справжня не накачана, не підтягнута, найкрасивіша натуральна", " Ви така добра, це видно особливо по погляду, дай Бог вам здоров'я, щастя!!!", "Ви чого так схудли?", "Доброго ранку, найчарівніша і найпривабливіша!", " Ви чудові! Обожнюю ваші ролі!",- писали під знімком актриси.



