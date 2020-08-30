Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) підкорила досконалостями в міні-бікіні

Модель володіє шикарною фігурою, тому ніколи не соромиться відвертих образів, передає Politeka.net.

Так, шикарна зірка опублікувала у своєму Instagram чергове відео в сміливому купальнику. Модель позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав найінтимніші місця. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Бікіні, що складається з найтонших смужок, натягнулося на грудях і на стегнах. Рожеві міні-трикутники на грудях прикрили найпотаємніше, давши розглянути великі розміри зірки.

Таке крихітне бікіні не приховувало нічого зайвого, тому можна відзначити стрункість талії, пружний живіт і накачані ніжки.

Кассандра зробила собі високий хвіст, що надав грайливості її образу. Зірка стояла на вулиці, тримаючи надуті кульки.

Легкий макіяж лише підкреслив красу зірки.

Модель порухалася на камеру, і навіть виставила язик.

За шість годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі залишили масу позитивних відгуків про зовнішність зірки.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в мереживному червоному ліфчику на тонких бретельках. Бюст "розвалився" під тонкою тканиною.

Лямки обплели пишні груди, так що намилуватися її досконалостями неможливо. Бантики на бретельках надавали образу грайливості і кокетливості.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в червоному мікро-бікіні, яке ледь прикриває апетитні форми красуні.

Зокрема, на моделі були крихітні плавки на найтонших лямках.

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