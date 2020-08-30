Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила совершенствами в мини-бикини

Модель обладает шикарной фигурой, поэтому никогда не стесняется откровенных образов, передает Politeka.net.

Так, шикарная звезда опубликовала в своем Инстаграм очередное видео в смелом купальнике. Модель позировала в крохотном купальнике, который еле прикрывал самые интимные места. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Бикини, состоящее из тончайших полосочек, натянулось на груди и на бедрах. Розовые мини-треугольники на груди прикрыли самое сокровенное, дав рассмотреть большие размеры звезды.

Такое крохотно бикини не скрывало ничего лишнего, поэтому можно отметить стройность талии, упругий живот и накаченные ножки.

Кассандра сделала себе высокий хвост, придавший игривости ее образу. Звезда стояла на улице, держа надутые шарики.

Легкий макияж лишь подчеркнул красоту звезды.

Модель подвигалась на камеру, и даже выставила язык.

За шесть часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети оставили массу положительных отзывов о внешности звезды.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в кружевном красном лифчике на тонких бретельках. Бюст "развалился" под тонкой тканью.

Лямки оплели пышную грудь, так что налюбоваться ее совершенствами невозможно. Бантики на бретельках придавали образу игривости и кокетливости.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в красном микро-бикини, которое едва прикрывает аппетитные формы красотки.

В частности, на модели были крохотные плавки на тончайших лямках.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» взбудоражила телом в веревочках, мужчины в ауте

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