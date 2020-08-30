Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, потрясла своєю гордістю крупним планом

Зірка любить записувати відео, на яких показує свої сідниці у всій красі, пише Politeka.net. Цього разу модель піднесла до своєї частини тіла камеру так близько, наскільки це можливо. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня рухала п'ятою точкою під музику, присідаючи і зачаровуючи рухами. При цьому зірка вирішила не показувати свого обличчя.

Варто відзначити, що свої спекотні танці модель виконувала в коротенькому топі, оголив її спинку з татуюванням і тонку талію.

На свої сідниці зірка натягнула крихітні шорти, з боків яких були зав'язки. Одяг був настільки малий, що оголив досконалі форми зірки, даючи вдосталь помилуватися видами.

За дев'ять годин пост зібрав понад 150 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали зірку компліментами за спекотні танці і красиву фігуру.

"Ось це горішок!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в срібному костюмі, який оголив її неймовірні вигини.

Неперевершена зірка присіла на одне коліно, виставивши вперед другу ніжку. Ліфчик натягнувся на грудях, відмінно обтягнувши і піднявши їх.

За шість годин пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показала себе в трусиках на зав'язках і бюстгальтері. Образ Кортес доповнила блискучим боді, а сама стояла в профіль до камери. Волосся було розпущеним, красуня стояла на тлі панорамного вікна. Кадр вийшов дуже спокусливим і спекотним.

Фанати були в захваті від образу красуні.

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