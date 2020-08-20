Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном ракурсе, восхитив армию фанатов

На фото Сьюзи показала себя в блестящих трусиках и телесном бюстгальтере. Образ дополнила красотка шубкой-топиком, которую расстегнула. Девушка стояла у стены и соблазнительно выгнулась, немного присев и раздвинув ноги. Волосы Кортес оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Mamacita", "Привет, мальчики", "Безумно красивая", "К женщинам так красивее и красивее сердце тела", "Больше, чем просто красивая Сьюзи, поцелуи", "Вау, замечательная", "Marvelous".

Мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес поразила откровенной позой, порадовав фанатов.

На фото красотка была совсем без одежды и бюстгальтера. Сьюзи соблазнительно подняла ноги вверх, демонстрируя идеальный "орешек". Можно увидеть белую полоску снизу, которая возможно является частью трусиков, но на пятой точке их совсем не видно.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес сверкнула гордостью в кожаном белье.

"Бесстыдница" надела кожаное белье, представляющее собой тонкие полосочки, которые оплели все тело. Соблазнительная красотка выпятила свою пятую точку, чтобы дать возможность своим поклонникам ее рассмотреть.

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