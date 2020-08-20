Бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, которую признали обладательницей самых красивых ягодиц мира, показала откровенный образ в кружевах
Как передает Politeka.net, она поделилась знойным фото на своей странице в "Инстаграм".
Сьюзи Кортез часто показывает поклонникам свои красоты в самых пикантных позах и нарядах. На новом фото девушка предстала без бюстгальтера, прикрыв грудь руками в полупрозрачных перчатках. Образ дополнила широкополая шляпа, которую модель натянула на половину лица. Сьюзи Кортез томно посмотрела в камеру и чуть приоткрыла ярко-красные губки.
В таком виде красотка пожелала своим мужчинам-поклонникам доброго утра. Пользователи восхитились новому образу Сьзи Кортез и оставили много приятных отзывов в комментариях:
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"Ух ты, красивое изображение 👍👌"; "Прекрасная богиня !! ❤❤👑👑"; "Такие красивые глаза"; "Эта роскошная грудь - бомба 😉😉😍😍😍😍😘😘❤️"; "Вкусная".
Ранее Сьюзи Кортез взбудоражила сеть другим роскошным кадром. На нем модель развалилась на шезлонге в крохотных шортах и топе, которые максимально оголяют ее округлости. При этом на голове у красотки красуется кепка.
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