Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили титулом за самые красивые ягодицы, поразила откровенной позой, порадовав фанатов

На фото красотка была совсем без одежды и бюстгальтера. Сьюзи соблазнительно подняла ноги вверх, демонстрируя идеальный "орешек". Можно увидеть белую полоску снизу, которая возможно является частью трусиков, но на пятой точке их совсем не видно. Волосы звезда оставила распущенными, а сама лежала в профиль на кровати. Кадр получился очень соблазнительным и жарким, ведь на нем можно увидеть подлинное желание модели поиграть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

Hola mis amores, en mi sitio web exclusivo tendrás acceso a todo mi material confidencial y de última generación, acceso en este momento, mensajes de fotos y videos exclusivamente en mi plataforma privada. LINK : https://onlyfans.com/suzycortez

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on

Популярные статьи сейчас

Разгоряченная Бузова вывалила бюст перед Киркоровым прямо на столе, кадры уже в сети: "Наденьте ей лифчик!"

Бесстыжая Астафьева сразила наповал видом в мокрой майке без белья: "Это не женщина, а..."

Введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался: как опять хотят изменить деньги

Намокший Киркоров в плавках устроил переполох в Турции, видео облетело сеть: "Только клизму не делайте"
Показать еще

"Привет, любимые", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Готовая", "Буквально идеальная красота", "Hermosa", "Awesome", "Вкусная моя любовь", "Ноги к плечу", "Чтобы обеспечить любовь", "Хотел бы я покорить твою вершину прямо сейчас".

Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес покорила видами на упругую гордость.

Модель предстала в лифчике и трусиках розового цвета с черными акцентами. Лямки лифчика натянулись на плечах, будто впиваясь в кожу. 

Кортес откинула длинные волосы, чтобы лучше показать свою ровную "шелковую" спинку. 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала соблазн, оставшись в прозрачном кружеве

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц измазала свою гордость в песке ради пикантных кадров

Также Politeka сообщала, что Хозяйка самых красивых ягодиц в узеньком боди похвасталась "титулом"