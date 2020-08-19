Известная модель Сьюзи Кортес, которую наградили титулом за самые красивые ягодицы, поразила откровенной позой, порадовав фанатов

На фото красотка была совсем без одежды и бюстгальтера. Сьюзи соблазнительно подняла ноги вверх, демонстрируя идеальный "орешек". Можно увидеть белую полоску снизу, которая возможно является частью трусиков, но на пятой точке их совсем не видно. Волосы звезда оставила распущенными, а сама лежала в профиль на кровати. Кадр получился очень соблазнительным и жарким, ведь на нем можно увидеть подлинное желание модели поиграть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, любимые", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Готовая", "Буквально идеальная красота", "Hermosa", "Awesome", "Вкусная моя любовь", "Ноги к плечу", "Чтобы обеспечить любовь", "Хотел бы я покорить твою вершину прямо сейчас".

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Модель предстала в лифчике и трусиках розового цвета с черными акцентами. Лямки лифчика натянулись на плечах, будто впиваясь в кожу.

Кортес откинула длинные волосы, чтобы лучше показать свою ровную "шелковую" спинку.

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