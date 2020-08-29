Виходить не тільки смачно, але і красиво

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів рецепт торта без випікання

За словами шеф-кухаря, приготування торта "Пташине молоко" не дуже швидке, але результат безсумнівно того вартий. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Основа торта:

300 гр цукрового печива;

150 гр м'якого вершкового масла;

Суфле:

80 гр згущеного молока;

180 гр м'якого вершкового масла;

3-4 яєчних білка (залежно від розміру яйця);

350 гр цукру;

7 гр агар-агар;

270 мл води;

1 щіпка лимонної кислоти.

Абрикосовий соус:

8-9 абрикос;

150 гр цукру;

75 мл води.

Печиво подрібнити будь-яким зручним способом до утворення дрібної крихти. Потім його з'єднати в мисці з м'яким вершковим маслом, перемішати руками до утворення масляної крихти.

Пересипати і утрамбувати основу в формі (або кільце діаметром 22 см). Поставити форму з основою в холодильник для застигання на 30 хвилин.

Суфле: відокремити 3-4 білка від жовтків в чашу міксера. Слідкуйте, щоб до білка не потрапило ні краплі жовтка, інакше суфле не вийде. Додати дрібку лимонної кислоти і збити білки на середніх оборотах міксера до утворення піни.

У сотейнику з'єднати воду з агар-агаром, довести до кипіння - вийде желеподібна маса. Додати в сотейник цукор, перемішати сироп. Варити на трохи більше середньому вогні, періодично помішуючи. Суміш повинна стати трохи в'язкою і густою, але при цьому стікати з віночка.

Продовжити збивання білків на максимальних оборотах, влити тонкою цівкою агарний сироп в білки, не перестаючи їх збивати. Маса збільшиться в об'ємі в 2-3 рази і стане дуже пишною і білою зі стійкими піками.

В іншій мисці перемішати віночком згущеного молока зі 180 гр м'якого вершкового масла до отримання однорідного крему.

Продовжити збивати білкову масу на низьких оборотах, вводячи в неї вершкову масу по одній столовій ложці. Маса трохи зменшиться в об'ємі.

Збивати ще пару хвилин до рівномірного розподілу крему у білковій масі. Після цього приступати до заливання, бо агар-агар почне дуже швидко застигати.

Дістати основу торта з холодильника і влити суфле. Розподілити рівномірно силіконовою лопаткою і прибрати в холодильник на годину, щоб маса стабілізувалася.

Абрикосовий соус: вимити абрикоси (або інші кисленькі ягоди), відокремити кісточки і скласти в миску або чашу блендера. Перебити занурювальним блендером.

У сотейнику зварити сироп з цукру і води до повного розчинення цукру. Додайте цукровий сироп до абрикосів до отримання соусу бажаної консистенції.

Соусом рівномірно полити торт, знявши кондитерське кільце.

Виходить так смачно, що за вуха не відтягнеш.

Нагадаємо, що Клопотенко розкрив рецепт незвичайного квасу: "залити охолодженою...".

Як повідомляла Politeka, Клопотенко поділився рецептами незвичайної вечері: "настрій підстрибне до місяця».

Також Politeka писала, що Клопотенко поділився рецептом смачного жульєну: "відправте в духовку на...".