Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала, як харчується смаколиками у вихідний день

Молода спортсменка, ка відомо, практично кожен день тренується в залі, фанатично прокачує м'язи і домагається всіляких результатів. При цьому дівчина постійно влаштовує пікантні фотосесії, щоб привернути більше уваги фанатів до себе. Цього разу ж Сьюзі вирішила поділитися незвичайним кадром.

Вперше за довгий час Сьюзі подражнила шанувальників скромним і навіть милим чином. Дівчина похвалилася солодощами і смаколиками, які їсть вранці і з милою посмішкою піднесла ложку до тарілки.

"Про характер людини легко судити по тому, як він поводиться з тими, хто нічого не може для нього зробити», - написала Сьюзі.

Шанувальники відреагували досить бурхливо:

«Ти розкішна малятко», «Чому ти така солодка», «Вау, як десерт», «Ах eu quero Divin um pouco comigo😢,» «Хочеться ще більше смакоти», «Ідеальне ранок» Ти знову зваблюєш😍😍😍», «Ти виглядаєш так красиво😍😍😍💗💗💗», «Hermosa😍😍😍», «Зазвичай вони засвоюють найбільш важкі уроки 😁😁😁😁», «Барбі Татуажу Сьюзі Кортез 🌷🌹», «Відмінно 👌👌💖💖💖 залишайтесь у безпеці ❤️❤️❤️❤️».

Також господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі. На фото Сьюзі стоїть в білизні зі шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками і чорними шкарпетками.

Кортес розвернулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери.

"Добрий ранок. Настрій для фітнесу", - написала Сьюзі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво", "прекрасний Доброго ранку", "Доброго ранку, красуня"," я так тебе люблю"," неймовірно чудова дитинко"," красивий моя дитина", " Ох, мамочка!".

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