Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала себя ничего не скрывая
На фото Кортес позирует в топике и чулках, раздвинув при этом ноги, демонстрируя самое пикантное. Но это не все, так как через топик можно увидеть и другое тайное место модели. Звезда пикантно выгнулась и в руках держала веревки из ткани, которыми сдавливала себе шею. Фото получилось максимально горячим и откровенным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить ему лайки. Все из-за того, что Кортес забросила снимок в сторис Инстаграма, где функций подобных нет.
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Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала свои формы в воде.
На фото Кортес стояла в бассейне и развернулась спиной к камере. Тело Сьюзи было мокрым, как и волосы, девушка выгнулась и выставила пятую точку перед объективом. В этот раз на модели был розовый купальник, а образ звезда дополнила стильными очками.
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантное фото.
В погоне за пикантным кадром, модель решилась на необычный снимок.
Кортес расположилась на кресле заняв необычную позу - она буквально сползала с него на мягенький ковер.
Облачившись в соблазнительное черное белье, она очередной раз продемонстрировала то, за что ее так обожают поклонники.
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