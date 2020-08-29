Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова здивувала незвичайною заявою

Як передає Politeka.net, черговим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instegram.

"П'ятниця розпусниця в найближчі місяці мене не очікує, від слова "взагалі". Тому збираюся на Лобне, як на свято", - повідомила Ольга в підписі до знімка.

На кадрі співачка постала в обтягуючому чорному топі і з яскравим макіяжем, а зачіска "білочка" і яскраві блискітки на волоссі додали яскравості її образу.

Шанувальники оцінили яскравий образ знаменитості, а деякі навіть припустили, що вона в положенні, оскільки Ольга відмовилася від буденних звичок.

"Губи - вогонь. А чого не очікує? вагітна?)))", "Олечка ти просто диво!", "Тобі так йде"," Вам дуже йде", "Оль, ще стільки буде п'ятниць розпусниць, що навіть оком моргнути не встигнеш. Живемо сьогоднішнім днем", "Оль, народжуй, продовж свій рід!", "Одній мені подобається ця зачіска. Просто шик. Оля ти молодець", - писали під постом.

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