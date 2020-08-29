Американська фітнес-модель Ана Чері здивувала спокусливим образом

Як передає Politeka.net, черговий гарячий кадр знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

34 - річна американська фото- і фітнес-модель регулярно радує своїх більш ніж 12 мільйонів передплатників в соцмережах гарячими знімками.

"Не переставайте мріяти", - повідомила модель у підписі до знімка.

А ось помріяти, дивлячись на нього, було про що.

На кадрі модель постала в напівпрозорій білизні, яка насилу приховувала її сором'язливі місця. Стоячи на колінах і широко розставивши ноги, Ана дала можливість помилуватися її тілом у всій красі.

Спущені бретельки бюстгальтера і білі панчохи тільки підштовхували її шанувальників до непристойних фантазій.

Шанувальники не скупилися на схвальні коментарі зірки инстаграма.

"Божественна", "живий ангел"," тіло мрії", ти така красива, що я забув, що хотів сказати", "Ти змушуєш мене продовжувати мріяти", - писали під знімком Чері.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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