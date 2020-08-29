Американская фитнес-модель Ана Чери удивила соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, очередной горячий кадр знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

34-летняя американская фото- и фитнес-модель регулярно радует своих более чем 12 миллионов подписчиков в соцсетях горячими снимками.

"Не переставайте мечтать", - сообщила модель в подписи к снимку.

А вот помечтать, глядя на него, было о чем.

На кадре модель предстала в полупрозрачном белье, которое с трудом скрывало ее срамные места. Стоя на коленях и широко расставив ноги, Ана дала возможность полюбоваться ее телом во всей красе.

Спущенные бретельки бюстгальтера и белые чулки только и подталкивали ее поклонников к неприличным фантазиям.

Поклонники не скупились на лестные комментарии звезды инстаграма.

"Божественная", "Живой ангел", "Тело мечты", Ты такая красивая, что я забыл, что хотел сказать", "Ты заставляешь меня продолжать мечтать", - писали под снимком Чери.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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