Американская фитнес-модель Ана Чери удивила соблазнительным образом
Как передает Politeka.net, очередной горячий кадр знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
34-летняя американская фото- и фитнес-модель регулярно радует своих более чем 12 миллионов подписчиков в соцсетях горячими снимками.
"Не переставайте мечтать", - сообщила модель в подписи к снимку.
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А вот помечтать, глядя на него, было о чем.
На кадре модель предстала в полупрозрачном белье, которое с трудом скрывало ее срамные места. Стоя на коленях и широко расставив ноги, Ана дала возможность полюбоваться ее телом во всей красе.
Спущенные бретельки бюстгальтера и белые чулки только и подталкивали ее поклонников к неприличным фантазиям.
Поклонники не скупились на лестные комментарии звезды инстаграма.
"Божественная", "Живой ангел", "Тело мечты", Ты такая красивая, что я забыл, что хотел сказать", "Ты заставляешь меня продолжать мечтать", - писали под снимком Чери.
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