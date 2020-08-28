Супермодель і один з "ангелів" Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Олівейра позує під час відпочинку в басейні, елегантно вмостившись на надувному Лебеді. Крихітний топ красуні максимально оголяв розкішні вигини моделі.

При цьому доповнити образ Олівейра вирішила за допомогою красивого і ледь помітного макіяжу. Однак шанувальників вона вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду білизни Victoria's Secret, влаштувала спекотну фотосесію вдома.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому займається спортом. Красуня показала одне з вправ, яке вона робить, а весь інший час присвятила тому, щоб покрасуватися перед камерою. Зірка засвітила свою пружну "п'яту точку", а також груди в тісному спортивному топі. Також Олівейра спокусливо позувала на камеру, посилаючи поцілунки своїм шанувальникам.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула соковиті принади в корсет, засвітивши молоде тіло: "прекрасний ангел".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра розвалилася на ліжку, оголивши найсмачніші місця: "Ангел".

Також Politeka писала, що зірка "Victoria's Secret" в чорному мереживі притулилася до роздягненої красуні: "які солодкі".