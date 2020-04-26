26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором занимается спортом, передает Politeka.net. Красотка показала одно из упражнений, которое она делает, а все остальное время посвятила тому, чтобы покрасоваться перед камерой. Звезда засветила свою упругую «пятую точку», а также грудь в тесном спортивном топе. Также Оливейра соблазнительно позировала на камеру, посылая поцелуйчики своим поклонникам.

«Настроение после тренировки», - подписала модель видео.

За день видео посмотрели более 44 тысяч раз. В комментариях красотке оставили множество комплиментов.

«Сногсшибательная милая шикарная женщина», «Инопланетянка», «Огонь», Очень горячо», «Вау, потрясающе мило моя великолепная леди», «Супер», «Сладко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра устроила фотосессию дома, надев откровенный свитер, забыв надеть под него белье. Модель позировала для фото в одних трусиках, в результате чего ее фотосессия стала очень пикантной.

Отметим, что модель показала свою фигуру без прикрас – она выглядит как обычная девушка с хорошей фигурой. Особое внимание заслуживает внешность знойной брюнетки, которая приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сочные прелести в корсет, засветив молодое тело: «Прекрасный ангел».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра развалилась на кровати, оголив самые вкусные места: «Ангел».

Также Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" в черном кружеве прижалась к раздетой красотке: "Какие сладкие".