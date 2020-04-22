26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, поделилась жарким фото с показа

Девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором предстала в трусиках, корсете, обшитом перьями, а также с огромными крыльями за спиной, передает Politeka.net. Девушка засветила свое молодое упругое тело во всей красе. Она выставила вперед роскошные стройные ножки, втиснула свою грудь в тесный корсет и широко улыбалась.

«Как я буду себя чувствовать, когда закончится карантин», - подписала снимок модель.

За день пост звезды собрал почти 23 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Ошеломляющая», «Горячая», «Какие красивые крылья», «Я скучаю по этому показу», «Я одержима тобой», «Ты выглядишь как ангел», «Прекрасный ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поделилась соблазнительным домашним фото. Девушка в мини шортиках и толстовке разлеглась на кровати, кокетливо закатав толстовку до груди. Таким образом звезда засветила самые вкусные части своего тела – плоский животик и стройные ножки. Добавим, что знойная бразильянка страстно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что знойная брюнетка из «Victoria’s Secret» сняла штаны и подразнила аппетитными прелестями: «О, да».

Как сообщала Politeka, ангел Victoria’s Secret с подружками потерлись прелестями друг об друга, жаркие кадры: «О, Боже!».

Также Politeka писала, что модель "Victoria’s Secret" полностью разделась ради жаркого кадра: «Красивейшая женщина».