Бывший ангел Victoria’s Secret 39-летняя Алессандра Амбросио решила вспомнить образ, в котором представляла нижнее белье указанной марки

Известная красотка опубликовала снимок, на котором предстала не одна, а вместе со своей подругой, пишет Рoliteka.net.

Амбросио натянула на грудь красивый лифчик с пикантным вырезом посередине. Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости.

Также на Амбросио были полупрозрачные черные трусики и чулки, которые сделали образ более горячим. Дополнили ее браз блестящие украшения на шее и руке.

Алессандра стояла, обнимая совю коллегу, тоже ангела, Изабели Фонтану. Последняя позировала в кружевном боди, трусиках и чулках. Украшением стали браслеты и чокер с шипами.

В посте Алессандра Амбросио рассказала, что проведет эфир вместе с указанной моделью и пригласила всех присоединяться. Модели будут разговаривать на португальском, но позже планируется выставить запись на IGTV с субтитрами.

За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов модели, ее шикарной фигуре и аппетитным прелестям.

"Какие сладкие", - написал один из фанатов.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в золотистом бикини, который идеально пришелся ей по фигуре.

Купальник держался на тонких бретельках, он натянулся на сочных прелестях. Посередине был пикантный вырез с завязками из бусинок.

Плавки-бикини были настолько маленькими, что едва скрывали самое интимное.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио поделилась несколькими архивными снимками, написав, что все они принадлежат фотографу и художнику Питеру Берду, который скончался.

Внимание поклонников привлек весьма откровенное фото, где модели были полуобнаженные.

Напомним, что Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась совершенными изгибами на пляже: "Афродита".

Также Politeka писала о том, что Алессандра Амбросио разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня».