Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах співачка танцює біля жердини, демонструючи вміння полденсу. А завдяки пікантному вбранню, в кадр потрапила неймовірна фігура красуні.

Самі кадри співачка ніяк не коментує, виконуючи елегантний танець під музику. А своїх шанувальників вона вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми розповідали, що співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) показала себе в гарячому образі, викликавши бурхливу реакцію в мережі

Дівчина була одягнена в чорний комбінезон, який підкреслив її пишні жіночні форми. Акцент вбрання припав на округлі спокусливі стегна співачки.

Пікантності фото додав яскравий макіяж і пір'я, які прикрасили рукава вбрання. Дівчина позувала в елегантних позах, демонструючи себе у всій красі.

Пост співачки зібрав понад 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".

Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "Крихітка, це вже...".

Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "У кращих традиціях".