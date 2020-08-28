Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах співачка танцює біля жердини, демонструючи вміння полденсу. А завдяки пікантному вбранню, в кадр потрапила неймовірна фігура красуні.
Самі кадри співачка ніяк не коментує, виконуючи елегантний танець під музику. А своїх шанувальників вона вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.
Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без спідньої білизни, Пітт подавиться слиною: "Це знак?"
Російська Кардашьян запаморочила своїми "буйками" у величезному декольте: "Складно не закохатися"
Засмагла Седокова потрясла своїми "персиками" в крихітному ліфі: "Ого, як поправилася"
Бузова в міні-бікіні безсоромно потерлася інтимними місцями об гарячого красеня: "Солодка парочка"
До цього ми розповідали, що співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) показала себе в гарячому образі, викликавши бурхливу реакцію в мережі
Дівчина була одягнена в чорний комбінезон, який підкреслив її пишні жіночні форми. Акцент вбрання припав на округлі спокусливі стегна співачки.
Пікантності фото додав яскравий макіяж і пір'я, які прикрасили рукава вбрання. Дівчина позувала в елегантних позах, демонструючи себе у всій красі.
Пост співачки зібрав понад 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.
Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".
Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "Крихітка, це вже...".
Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "У кращих традиціях".