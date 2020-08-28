Популярная украинская исполнительница MARUV похвасталась роскошной фигурой во время тренировки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах певица танцует у шеста, демонстрируя умения полденса. А благодаря пикантному наряду, в кадр попала невероятная фигура красотки.
Сами кадры певица никак не комментирует, исполняя элегантный танец под музыку. А своих поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) показала себя в горячем образе, вызвав бурную реакцию в сети
Девушка была одета в черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные женственные формы. Акцент наряда пришелся на округлые соблазнительные бедра певицы.
Пикантности фото добавил яркий макияж и перья, которые украсили рукава наряда. Девушка позировала в элегантных позах, демонстрируя себя во всей красе.
Пост певицы собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".
Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".
Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".