Популярная украинская исполнительница MARUV похвасталась роскошной фигурой во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах певица танцует у шеста, демонстрируя умения полденса. А благодаря пикантному наряду, в кадр попала невероятная фигура красотки.

Сами кадры певица никак не комментирует, исполняя элегантный танец под музыку. А своих поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы рассказывали, что певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) показала себя в горячем образе, вызвав бурную реакцию в сети

Девушка была одета в черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные женственные формы. Акцент наряда пришелся на округлые соблазнительные бедра певицы.

Пикантности фото добавил яркий макияж и перья, которые украсили рукава наряда. Девушка позировала в элегантных позах, демонстрируя себя во всей красе.

Пост певицы собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".