Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська блиснула бездоганною фігурою в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"...вибирайте! Мені, звичайно, 3-це ж остання П'ЯТНИЦЯ Літта!!!"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Могилевська позує в яскраво-помаранчевому костюмі й білосніжній майці, яка ефектно підкреслює її розкішну фігуру.

«Ну Наташенька))) ось 27 років тобі тут. Кайфово», «Ви на всіх фото Наташа прекрасні», «ви прекрасні», «шалена тигриця», «дуже вам йде жовтий», «дивуюся вашому таланту», «дуже мила», «красуня, та ще й талановита», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська приміряла відверте вбрання для світського заходу

Наталя Могилевська показала наряд, в якому відвідала концерт "Ліги Сміху" на Співочому полі в Києві. Знаменитість вбралася в білі штани до самої підлоги та щирокий топ з незвичайно довгими рукавами, схожими на плавники. Костюм залишив відкритими плечі співачки і відкрив хвилюючий вид на її декольте. Можна помітити, що Могилевська не одягла під низ бюстгальтер.

Нагадаємо, що Могилевська змінилася до невпізнання, фото викликало фурор: «на Варнаву схожа».

Як повідомляла Politeka, Могилевська підкорила невимушеним образом:»як лялечка".

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