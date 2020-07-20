Украинская певица Наталья Могилевская произвела настоящий фурор своей новой внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. Свежее фото, опубликованное артисткой, вызвало бурное обсуждение ее новой внешности. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На снимке Могилевская, которую все привыкли видеть брюнеткой, предстала с блондинистыми локонами. Более того, новый образ она подчеркнула ярким макияжем. Глаза звезды подведены коралловыми и синими тенями.

Отметим, мнения пользователей сети по поводу такого внешнего вида Могилевской разошлись: кто-то считает, что ей очень идет, другие наоборот. Однако, похоже, перемены во внешности звезды никого не оставили равнодушным. В комментариях пишут, что теперь певицу вообще не узнать.

«На себя не похожа... Я никак не могу вас принять блондинкой...», «Красавица. Наташа, вам очень к лицу белый цвет», «Красавица. Цвет волос идет», «Нос изменила?», «Наташа совсем другая», «Наташа совсем другая», «Не узнать. Красотка», «Ой, как необычно», «Вообще другой человек», «Не узнать вас», - отмечают фолловеры звезды.

Также певицу сравнили с другими представительницами шоу-бизнеса.

«Могилевская превратилась в Бузову?)))», «На Варнаву похожа», - пишут в комментариях к свежему фото Могилевской.

Напомним, помолодевшая Могилевская в образе горячей блондинки увела "парня" у MARUV: "Мы еще споем!"

Как сообщала Politeka, пышногрудая Могилевская покрасовалась на людях в лифчике, распахнув пиджак: "Ух и Наташа!"

Также Politeka писала, что цветущая Могилевская пленила образом в экстравагантном платье с разрезом: молодеет на глазах.