Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула невероятной красотой во время выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я обещала вам всем сюрприз…» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует на сцене в белоснежном наряде, Из-под пиджака виднеется роскошный бюст исполнительницы, что произвело фурор среди ее поклонников.

«Внеземная», «мурашки по коже», «изумительная», «очень красиво», «красотка и талантище», «обожаю», «очень нравится», — пишут они.

До этого мы сообщали, что Наталья Могилевская и Катя Осадчая потрясли яркими образами на совместном фото.

Популярная украинская певица поделилась новым снимком со своими поклонниками в Инстаграм.

В новом посте звезда анонсировала свой предстоящий концерт.

«Друзья, мы с Катей Осадчей с удовольствием дарим вам легкое летящее настроение в этот прекрастный летний вечер, а уже скоро вас ждет грандиозный концерт с масштабной постановкой "Белого Самолета"», - написала Могилевская.

Поклонники певицы активно бросились комментировать снимок кумира.

Напомним, Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская в образе горячей блондинки увела "парня" у MARUV.

Также Politeka писала, что пышногрудая Могилевская покрасовалась на людях в лифчике, распахнув пиджак: "Ух и Наташа!".