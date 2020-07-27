Наталья Могилевская показала, как возвращается к привычной рутине после выходных, и поделилась планами на последний месяц лета

Популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем Могилевская призналась, что после выходных на природе ей трудно возвращаться к работе.

«Летнее рабочее утро. Я пообещала себе, что в последний месяц лета буду находить хотя бы часик каждый день, чтобы смотреть на закаты и наслаждаться летним солнышком», - написала звезда.

Она также поделилась своей свежей фотографией. На ярком летнем селфи Могилевская держит стаканчик с кофе и улыбается, глядя в камеру.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать публикацию. Многие отмечают, что певице очень идет ее новый цвет волос.

«Свежее стала», «Как Вам хорошо блондинкой», «Доброе утро!!! Вы такая хорошенькая», «Натали, Вы классная!», «Вау, как всегда прекрасна!», «Наташенька, ты как девочка!», «Наташа ты суппер, блонд это твоё!!!! Как куколка!!», «Верните прежнюю Могилевскую, без парика, натуральную, шикарную», - пишут люди.

До этого мы писали, что Могилевская сверкнула невероятной красотой во время выступления. Она поделилась новым постом в Инстаграм.

«Я обещала вам всем сюрприз…» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует на сцене в белоснежном наряде, Из-под пиджака виднеется роскошный бюст исполнительницы, что произвело фурор среди ее поклонников.

Напомним, помолодевшая Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, сочная Могилевская померялась богатствами с Осадчей в ярком мини.

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