Украинская певица Наталья могилевская примерила откровенный наряд для светского мероприятия

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала знойное видео на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Наталья Могилевская показала наряд, в котором посетила концерт "Лиги Смеха" на Певческом поле в Киеве. Знаменитость нарядилась в белые брюки до самого пола и щирокий топ с необыкновенно длинными рукавами, похожими на плавники. Костюм оставил открытыми плечи певицы и открыл волнующий вид на ее декольте. Можно заметить, что Могилевская не надела под низ бюстгальтер.

"Приветствую Лигу Смеха на Співочем поле💋 Молодцы! Люблю!", - подписала Наташа свою публикацию.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили экстравагантный образ исполнительницы и оставили много комплиментов и критики. Мнения поклонников разделились, многим понравилась новая внешность Натальи Могилевской, а некоторым изменения не пришлись по вкусу:

"Боже, Наташа))))) Этот белый цвет))) Бомба)))))"; "А штаны будто задом наперед надеты"; "Брюки плохо лежат, что за крой?"; "Наталья, восхищаюсь вами, как женщиной😍😍😍"; "Такая стройная 🤩🤩🤩"; "Похорошела 👍"; "Наташа, Вы прекрасны! В Ваше новое лицо можно только влюбиться!"; "Да, цвет бомба, лет на 20 омолодил))"; "Наташка ты просто ракета-бомба-петарда🔥"; "Вам очень идёт быть блондинкой. Выглядите супер. ❤️❤️❤️"; "Наташа прекрасная певица. Но... цвет волос... Раньше было лучше".

Напомним, что Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, Могилевская покорила непринужденным образом: «Как куколка».

Также Politeka писала, что Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры: «Я обещала вам…».