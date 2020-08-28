Популярна американська модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах модель позує на даху будинку в одному топі й джинсах, ефектно демонструючи розкішну фігуру. Модель вирішила сперся об бильця, закинувши голову назад. Це додало фотографії особливої вишуканості.

А на інших знімках Дженнер вже зі своїм коханим, який ніжно обіймає її.

Попри те, що кадри модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.

«Королівський погляд», «заради таких моментів варто жити», «О мій бог, Ось це ти красива», «пощастило твоєму хлопцеві», «королева Кайлі. Неймовірно дивишся в цьому вбранні», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми "багатствами" в костюмі.

Відома красуня має армії фанатів по всьому світу. Користувачі створюють фан-сторінки, присвячені зірці. Так, в одній з таких груп з'явилося фото Кайлі в стильному вбранні.

Зірка позувала у світлому костюмі. Короткий топ оголив види на тонку талію і пружний животик. А велике декольте додало пікантності образу.

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