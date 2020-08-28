Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими "богатствами" в костюме
Известная красотка имеет армии фанатов по всему миру, пишет Politeka.net. Пользователи создают фан-странички, посвященные звезде. Так, в одной из таких групп появилось фото Кайли в стильном наряде.
Звезда позировала в светлом костюме. Короткий топ оголил виды на тонкую талию и упругий животик. А большое декольте придало пикантности образу.
Бюст модели сжался и подпрыгнул в глубоком разрезе, и выглядел соблазнительно.
Мини-юбка немного собралась на резиночках по бокам и обтянула бедра красивой формы.
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Длина низа костюма дала полюбоваться стройными и ровными ножками Дженнер, которая обула элегантные босоножки.
Завершила образ стильная сумочка и прическа, состоящая из длинных волнистых локонов.
За 15 часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от жаркого образа соблазнительницы.
"Королева", - написал один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер позировала возле зеркала, наведя на него камеру.
Звезда предстала в коротком топе, из-под которого торчал кружевной лифчик. Прелести модели напряглись, под прижавшей их тканью. Грудь "вылазила" из смелого декольте.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер выбрала для нового съемочного дня соблазнительный комплект: топ, открывающий грудь, а также брюки с высокой посадкой.
Белый цвет наряда отлично подчеркнул загар тела популярной в сети красавицы, а фасон – ее выдающиеся формы: пышные бедра и грудь, а также тонкую талию.
Дополнением к образу стали туфли на шпильках.
Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия
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