Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими "богатствами" в костюме

Известная красотка имеет армии фанатов по всему миру, пишет Politeka.net. Пользователи создают фан-странички, посвященные звезде. Так, в одной из таких групп появилось фото Кайли в стильном наряде.

Звезда позировала в светлом костюме. Короткий топ оголил виды на тонкую талию и упругий животик. А большое декольте придало пикантности образу.

Бюст модели сжался и подпрыгнул в глубоком разрезе, и выглядел соблазнительно.

Мини-юбка немного собралась на резиночках по бокам и обтянула бедра красивой формы.

Длина низа костюма дала полюбоваться стройными и ровными ножками Дженнер, которая обула элегантные босоножки.

Завершила образ стильная сумочка и прическа, состоящая из длинных волнистых локонов.

За 15 часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от жаркого образа соблазнительницы.

"Королева", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер позировала возле зеркала, наведя на него камеру.

Звезда предстала в коротком топе, из-под которого торчал кружевной лифчик. Прелести модели напряглись, под прижавшей их тканью. Грудь "вылазила" из смелого декольте.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер выбрала для нового съемочного дня соблазнительный комплект: топ, открывающий грудь, а также брюки с высокой посадкой.

Белый цвет наряда отлично подчеркнул загар тела популярной в сети красавицы, а фасон – ее выдающиеся формы: пышные бедра и грудь, а также тонкую талию.

Дополнением к образу стали туфли на шпильках.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия

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