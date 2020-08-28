Популярная американская модель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах модель позирует на крыше дома в одном топе и джинсах, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. Модель решила облокотиться об перила, закинув голову назад. Это придало фотографии особой изысканности.

А на других снимках Дженнер уже со своим возлюбленным, который нежно обнимает ее.

Несмотря на то, что кадры модель никак не подписала, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Королевский взгляд», «ради таких моментов стоит жить», «о мой бог, вот это ты красивая», «повезло твоему парню», «королева Кайли. Невероятно смотришься в этом наряде», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими "богатствами" в костюме.

Известная красотка имеет армии фанатов по всему миру. Пользователи создают фан-странички, посвященные звезде. Так, в одной из таких групп появилось фото Кайли в стильном наряде.

Звезда позировала в светлом костюме. Короткий топ оголил виды на тонкую талию и упругий животик. А большое декольте придало пикантности образу.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ