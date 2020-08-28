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Популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Дуа Липа позує в крихітному бікіні, демонструючи розкішну фігуру на камеру. Також в кадр потрапила спина її коханого, який є братом іншої супермоделі – Белли Хадід.

Також моделі поділилася знімком, на якому зображена її прогулянка з коханим і їх домашнім вихованцем на пляжі, на тлі хвиль.

«Солодкі вигини. Дуже круто», «ось це сімейний відпочинок. Щастя вам», «сумую за вами, Ви кращі!», «дуже красиво виглядаєте», - пишуть її шанувальники.

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Виконавиця відзначає 25-й день народження, на честь якого опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" кілька яскравих фото. З нагоди ювілею Дуа Липа вбралася в жовту сукню з помаранчевими смужками, яка оголила одне плече. На кадрах чітко видно, що дівчина не одягла під низ бюстгальтер.

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